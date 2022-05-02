«Аня Нетребко меня сразу узнала»: Дракон из шоу «Маска» рассказал о том, как шифровался от близких

Оперный певец Ильдар Абдразаков стал победителем третьего сезона самого засекреченного и охраняемого проекта НТВ – шоу «Маска».

В беседе с Teleprogramma.pro Ильдар Абдразаков рассказал, что был близок к провалу. Дочери вокалиста с первых же эфиров «Маски» поняли, что их папа принимает участие в проекте.

«Дочки узнали мой голос, спрашивали: «Папа, это ты?» А мне и детей не хотелось обманывать, но и признаваться тоже нельзя. В итоге я им говорил: «Давай послушаем еще в следующей программе». Так и дослушались до финала», — рассказал Teleprogramma.pro Ильдар Абдразаков.

Вокалист признался, что, когда он разоблачился, его дети просто визжали от восторга. Кроме дочерей, Ильдара Абдразакова узнала его коллега по оперной сцене Анна Нетребко.

«С Аней Нетребко я пою почти 25 лет, она меня сразу узнала. Но я стоически молчал», — добавил Ильдар Абдразаков.

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