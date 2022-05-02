«У меня нет жены и детей»: Алексей Воробьев — Монстрик из «Маски» назвал свои преимущества перед другими участниками шоу

Завоевавший третье место в третьем сезоне проекта НТВ Алексей Воробьев рассказал Teleprogramma.pro, почему ему было не сложно шифроваться.

В минувшее воскресенье, первого мая, на телеканале НТВ вышел в эфир суперфинал самого засекреченного проекта – шоу «Маска».

По его итогам Алексей Воробьев, выступавший в костюме Монстрика, занял третье место.

В интервью Teleprogramma.pro Алексей Воробьев рассказал, что ему, в отличие от многих других артистов «Маски», было совершенно не трудно скрывать от близких свое участие в проекте.

А все потому, что он – холост!

«Практически ни один человек не знал, что я участвую в «Маске». Я столько работаю, у меня постоянно съемки. Все знали, что я прилетел вести «Страну талантов». А поскольку у меня нет жены и детей, мне не перед кем оправдываться. «Леш, может встретимся?» – «Не могу, я на съемках». Так что это как раз было просто», — рассказал Алексей Воробьев Teleprogramma.pro.

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