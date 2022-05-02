«Есть небольшое расстройство»: Маша Зайцева – Анубис из шоу «Маска» разочарована вторым местом в финале проекта

В беседе с Teleprogramma.pro солистка дуэта «2 Маши» рассказала, что испытывает, оказавшись в шаге от победы в третьем сезоне шоу НТВ.

В минувшее воскресенье, первого мая, на НТВ вышел в эфир суперфинал третьего сезона самого охраняемого проекта – шоу «Маска».

Победителем стал оперный певец Ильдар Абдразаков, выступавший в маске Дракона.

Второе место у Анубиса. В маске египетского божества была солистка дуэта «2 Маши» Мария Зайцева.

В беседе с Teleprogramma.pro вокалистка призналась, что много раз в жизни участвовала в разных конкурсах, но никогда не побеждала. Как случилось и на этот раз.

Маша Зайцева рассказала, что испытывает легкое разочарование, оставшись в шаге от победы.

«В первую очередь, я очень рада, что мы с Анубисом спели все запланированные песни. Для меня, наверное, это было самое важное в этом шоу. А что касается шага от победы, то за свою жизнь я участвовала в очень большом количестве конкурсов и проектов и никогда не занимала первое место. «Маска» не стала исключением. Есть небольшое расстройство, но оно минимальное, потому что, как я уже сказала, для меня самым важным было исполнить все запланированные песни», — поделилась с Teleprogramma.pro Мария Зайцева.

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