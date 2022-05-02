«Я исполнила ее своим голосом»: Маша Зайцева — Анубис из шоу «Маска» рассказала, как замахнулась на хит Аллы Пугачевой

Певица Маша Зайцева заняла второе место в третьем сезоне шоу «Маска». Вокалистка выступала в костюме Анубиса и каждый раз покоряла жюри и зрителей своими неподражаемыми номерами и исполнительским мастерством.

Маша Зайцева рассказала Teleprogramma.pro, что благодарна организаторам «Маски» за тот вокальный материал, который ей довелось исполнить на проекте.

Ее любимая композиция – это песня «Монолог» на стихи Марины Цветаевой, музыку к которой в 1987 году написал Марк Минков.

«Что касается песни «Монолог» Аллы Борисовны Пугачевой на стихи Марины Цветаевой, мы приняли решение ничего не изображать, и я исполнила ее своим голосом. Это было очень важно, я очень рада, что наши музыкальные продюсеры позволили сделать мне это именно таким образом. Мне было важно говорить через музыку, говорить своим голосом», — поделилась Маша Зайцева с Teleprogramma.pro.

Напомним, победителем третьего сезона «Маски» стал Ильдар Абдразаков, выступавший в костюме Дракона. «Бронза» у Алексея Воробьева – великолепного Монстрика.

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