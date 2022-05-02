«Я уже не выносила стычек»: экс-солистка «ВИА Гры» вспомнила, как Джанабаева ревновала Меладзе

Альбина Джанабаева родила от Валерия Меладзе уже троих детей: сыновей Константина и Луку, а также дочку Агату, однако, в прессе то и дело появляются откровения экс-солисток группы «ВИА Гра» о романе этой звездной пары.

Так, журналисты припомнили слова Татьяны Котовой, которая, жаловалась на то, что ей так и не удалось закрепиться в некогда популярном девичьем коллективе. И все, как утверждала звездная блондинка, из-за ревности Альбины Джанабаевой. Якобы артистка не хотела видеть рядом с Валерием Меладзе других ярких красоток, пишут «Актуальные новости».

«Я уже не выносила стычек с Альбиной. Сказала все продюсеру, он предложил: «Давай подумаем, что можно сделать, и ты пойдешь другой дорогой». Мы договорились, что пройдет время, я буду заниматься сольной карьерой. Первые месяцы после моего ухода Константин Меладзе и вся продюсерская команда меня поддерживали», — делилась Татьяна Котова со «СтарХитом».

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