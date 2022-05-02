Красивая семья: Бурак Озчивит поделился редким кадром с женой Фахрийе Эвджен и сыном Караном на Ураза-Байрам

Звезда сериала «Великолепный век» поздравил с праздником всех причастных.

Известная турецкая актерская пара Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен воспитывают сына Карана.

Супруги периодически показывают наследника в микроблоге к радости своих поклонников, которые уверяют, что мальчик – маленькая копия своего звездного папы Бурака Озчивита.

А вот семейными кадрами Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен делятся нечасто. Исключение они сделали в честь праздника Ураза-Байрам, который, в частности, в Турции отмечается со 2 по 4 мая.

Бурак Озчивит разместил в микроблоге невероятно красивые кадры, на которых предстал вместе с женой Фахрийе Эвджен и сыном Караном.

«Счастливого праздника», — написал под снимком Бурак Озчивит.

Все трое в кадре улыбаются и выглядят невероятно счастливыми и излучают позитив. За короткое время под семейным фото звезд турецких сериалов оставлено почти три тысячи комментариев.

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