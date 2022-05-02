«Мне тяжело сейчас по жизни»: беременная Регина Тодоренко озвучила свой вес в эфире НТВ

Регина Тодоренко предстала на публике на последних сроках ожидания ребенка.

Регина Тодоренко – бессменный член жюри шоу «Маска». Популярная телеведущая и блогер ждет второго ребенка и находится на последних сроках беременности.

Несмотря на это пикантное обстоятельство, Регина Тодоренко принимала участие в длительных съемках третьего сезона шоу «Маска».

Появилась она и на суперфинале проекта, который состоялся накануне, первого мая. Именно во время шоу «Маска» Регина Тодоренко озвучила, сколько килограммов прибавила за беременность.

«Мне сегодня очень сложно, — призналась Регина Тодоренко в эфире НТВ. — Я плюс десять килограммов уже. Мне в принципе тяжело сейчас по жизни».

Напомним, свою беременность Регина Тодоренко рассекретила во время одного из выпусков «Маски». На проекте она намекала и на то, что ждет девочку.

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