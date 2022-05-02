«Я вызвал подмогу»: Филипп Киркоров впервые за долгое время вывел в свет подросших дочку и сына

Поп-король Филипп Киркоров в последнее время стал редко показывать своих подрастающих наследников Аллу-Викторию и Мартина подписчикам микроблога.
Вероятно, перестав быть малышами, дочка и сын Филипп Киркорова уже не так охотно позируют на камеру, как раньше.
Но зато Алла-Виктория и Мартин с удовольствием пришли на финал шоу «Маска», который состоялся в минувшее воскресенье, 2 мая. Дети Филиппа Киркорова – большие поклонники проекта.
И когда Филиппу Киркорову предстояло решить, кто из финалистов «Маски», разоблачившись, займет третье место, он позвал на совет детей. На сцене стояли Анубис, Монстрик и Дракон.
«Я вызвал подмогу. Вот они стоят со мной. Они весь проект смотрели, у них есть свои любимчики. Сейчас они мне подскажут. Так, с кого будем снимать маску?» — спросил Филипп Киркоров дочку.
«С Монстрика», – сказала Алла-Виктория.
Мартин предложил, чтобы маску сняли с Анубиса. Ответ сына Филиппу Киркорову понравился больше.
«Монстрика не отдам!» — заявил поп-король.
Но в итоге, все-таки разоблачили Монстрика. Он занял третье место. Второе – у Анубиса, победителем третьего сезона стал Дракон.
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