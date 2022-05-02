Волочкова в позиции «стоя» эффектно села на шпагат прямо на массажном столе

Анастасия Волочкова своими фирменными шпагатами умудряется хвастаться везде и всюду: и на отдыхе под пальмами, и на на съемках ток-шоу, и даже в студии массажа. Бывшая прима-балерина Большого театра эффектно растянулась на массажном столе, удивив поклонников своей природной гибкость. Так, на шпагат Анастасия села из позиции «стоя». И это притом что на балерине были узкие джинсы, а не удобное трико.

Волочкова тщательно следит за своей фигурой, хотя уже давно не выступает в Большом театре. У бывшей примы-балерины своя система питания: позволяет себе лакомиться красной икрой на огурчиках, острыми супчиками с перцем, салатными листами и шпинатом.

«Главное — джинсы не треснули!», «Не каждый так сможет!», «Вау! Какая растяжка должна быть», «После массажа сразу на шпагат??», «Кайф!», «Ну Настюшка! Во дает!!», «С изюминкой», — пишут фолловеры.

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