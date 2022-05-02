«Самая важная песня Пугачевой»: Анубис из шоу «Маска» назвал любимую композицию третьего сезона

Накануне, первого мая, на НТВ состоялся суперфинал третьего сезона шоу «Маска». Второе место в нем занял Анубис, точнее, певица Мария Зайцева, скрывавшаяся в костюме египетского божества.

Исполнительница на протяжении всего сезона восхищала судей и поклонников проекта своим неподражаемым вокалом. Мария Зайцева считает, что в «Маске» исполнила очень важную для себя песню.

«Я думаю, что самая важная песня, которую я исполнила на этом проекте — это «Монолог» Аллы Борисовной Пугачевой на стихи Марины Цветаевой», — отметила Мария Зайцева в беседе с radiokp.ru.

Самым сложным для нее моментом было скрывать от своих близких участие в шоу «Маска».

«Даже моя дочь Сандра тоже не знала, что я в «Маске». Это было достаточно тяжело для меня, поскольку я тот человек, который очень не любит говорить неправду. Это еще мягко говоря. Поэтому это было самое сложное для меня в программе», — призналась Мария Зайцева.

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