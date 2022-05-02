А «мажора» Прилучного не позвали? Муцениеце откормила дочку шаурмой, а сына хот-догом в парке

Актриса из фильма «Тобол» не запрещает детям есть на глазах у прохожих, да еще и не самую полезную еду.

Агата Муцениеце в своем Telegram-канале поделилась серией кадров, показав, как она с детьми проводит праздничные майские каникулы. Так, актриса из фильма «Тобол» прогулялась с девятилетним сыном Тимофеем и шестилетней дочкой Мией в парке, закупившись едой из палатки.

Присев у пруда на перекус, Агата полакомилась шаурмой, правда кусочек этого «деликатеса» экс-возлюбленная «мажора» Павла Прилучного оставила для сына, который, с аппетитом ел хот-дог с сосиской. Для дочки Муцениеце тоже купила шаурму. Похоже актрису не смущает то, что ее дети едят не самую полезную еду.

«У нас все по традиции! Мы взяли шаурму… Тима взял хот-дог, но шаурму мы с ним пополам будем. Потому что мне нельзя много. Сидим на камешке. Ммм… ребята, это очень вкусно», — призналась Агата, надкусив шаурму.

А вот Павла Прилучного на променад с фастфудом ведущая проекта «Голос. Дети» на Первом канале не позвала.

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