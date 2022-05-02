«Тридцать два года счастья и любви»: Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин празднуют медную свадьбу

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин – одна из самых крепких семейных пар российского шоу-бизнеса.

Вот уже тридцать два года музыканты счастливы вместе.

В микроблоге Наталья Сенчукова напомнила поклонникам о том, какой сегодня важный день для их семьи. Второго мая Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин празднуют медную свадьбу.

«Сегодня у нас с Виктором годовщина! Вот уже тридцать два года счастья и любви», — написала Наталья Сенчукова.

Подписчики принялись поздравлять красивую пару с прекрасным событием.

«Радуюсь за вас! Еще много лет жизни и любви…. Внуков дождаться и радоваться их взрослению. У вас все будет хорошо», «Вы такие славные, яркие! Здоровья и благополучия! Счастья и любви!», «Вы красивые! Умные! Молодые! Дружные! Живите долго вместе! Всем пример, что так бывает!» — высказались в Сети.

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