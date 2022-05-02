Просто омерзительно! Кому ни в коем случае нельзя надевать одежду с декольте и открытой спиной, назвал Васильев

Иногда, желая привлечь внимание, женщины только отталкивают от себя неправильной одеждой.

В преддверии лета, когда особо актуальными станут наряды с открытой спиной и декольте, Александр Васильев на YouTube-канале Formulamodis рассказал, кому ни в коем случае нельзя выбирать эти наряды.

Историк моды предостерег – все открытые участки тела неизменно служат магнитом для глаз. Поэтому они должны быть просто идеальными. Если это не так, то стоит поставить акцент на достоинстве, а от недостатка, напротив, отвлечь внимание.

«Спина должна быть в идеальном состоянии! У нас у всех бывают дефекты кожи, с прыщами – не дай бог носить открытое!» — предостерег Васильев.

Также он категорически не советовал носить одежду с открытой спиной и декольте, если на открытых участках кожи есть пигментация, шрамы, неуместный татуаж.

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