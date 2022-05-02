Использовала страну, чтобы заработать: Кормухина вскрыла неприглядную сущность Хаматовой

Ольга Кормухина в последнее время не слишком церемонится, подбирая выражения в адрес «сбежавших» из России знаменитостей.

Максима Галкина и Аллу Пугачеву она назвала «сребдолюбцами», заметив, что комик в начале карьеры был очень скромен и воспитан, а его жена «занималась настоящим творчеством».

Страсть к деньгам сгубила и других артистов, уверена Ольга Кормухина. Например, Чулпан Хаматову, которая улетела в Латвию, где у нее остался роскошный дом в элитном поселке.

Здесь актриса обосновалась на ПМЖ с тремя дочками, однако зарабатывать продолжила на россиянах. Теперь знаменитость предлагает покупать русскоговорящему населению ее онлайн-курсы по актерскому мастерству и уже не стыдится указывать, что она народная артистка России.

Журналисты издания «Подмосковье сегодня» спросили Ольгу Кормухину, как она относится к Чулпан Хаматовой и другим уехавшим из страны артистам.

«Пусть об их отъезде переживают те, кто ходил на их концерты и способствовал их популярности. Мне кажется, это повод зрителям задуматься: а кого они, собственно, возводят на пьедестал? Эти артисты помогли кому-то вырасти духовно или убить время и развлечься? Если последнее – неудивительно, что они поступили со своей публикой подобным образом. Зрителям, которых любят и уважают, не предлагают дешевый репертуар. Они использовали нашу страну, чтобы заработать деньги», — безапелляционно сказала Ольга Кормухина.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.