«Не носит нижнего белья»: Каролина Севастьянова взбудоражила Вячеслава Чепурченко на шоу

Каролина Севастьянова продолжает будоражить Анатолия Цоя на шоу «Звезды в Африке». Девушка устроила сеанс загара с певцом, и от избытка эмоций он даже начал заниматься отжиманиями, лишь бы отвлечься.

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Не может находиться рядом с красавицей-гимнасткой, которая в Африке повседневно предпочитает мини, а лучше – бикини, и актер Вячеслав Чепурченко. Он поделился со зрителями своими переживаниями.

«Мы находимся здесь в закрытом пространстве, я не могу избежать того, что постоянно сталкиваюсь с Каролиной, которая не носит нижнего белья. И так много стресса вокруг. Я поэтому с Каролиной меньше всего общаюсь, потому что я хочу смотреть в глаза, а мы так устроены, что начинаешь смотреть на другое место», — высказал свое недовольство актер.

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