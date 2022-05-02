«Не дай нам исчезнуть!»: Нетребко обратилась к мужу на двух языках

50-летняя Анна Нетребко в день 45-летия мужа Юсифа Эйвазова обратилась к нему на двух языках в личном блоге. На русском и английском оперная дива написала трогательные слова поздравлений.

«С днем рождения, мой любимый, необыкновенный, талантливый и добрый человек! Пусть та энергия, которую ты даришь всем нам вернется к тебе светом, силой и новым вдохновением. Пусть сбудутся все твои планы! Мы тебя очень любим!» — можно прочитать в микроблоге звезды.

Свою поздравительную открытку Анна Нетребко украсила клипом Юсифа Эйвазова с песней про любовь под названием «Не дай нам исчезнуть!»

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