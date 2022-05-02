«Мыть туалеты для меня не зазорно»: оскандалившаяся Лазарева ответила на предложение

Татьяна Лазарева сбежала в Испанию, откуда стала ведущей украинского телеканала. За это она подверглась критике со стороны российских коллег. Ольга Скабеева, например, считает это унизительным. Куда более предпочтительно было бы лучше отправиться мыть испанские туалеты.

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Лазарева долго молчала. И, наконец, решила высказаться. В очередном интервью, на этот раз израильскому телеканалу «9 канал», она поведала, как у нее сейчас дела.

«Мыть туалеты для меня не зазорно, но я пока могу себе позволить нормальную жизнь. Жива, здорова. Еще очень многие пишут, что я спилась. Но я не пью и не выгляжу как пьющая женщина. Я стараюсь делать все, что я считаю нужным находясь в Испании. И не собираюсь возвращаться в Россию», — процитировал звезду «СтарХит» со ссылкой на израильских коллег.

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