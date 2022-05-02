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«Мы все хотим быть вместе»: дочь Константина Меладзе уехала из Украины

Лия Меладзе утверждает, что хотела бы вернуться обратно.

«Мы все хотим быть вместе»: дочь Константина Меладзе уехала из Украины
Константин Меладзе. Фото: Global Look Press

18-летняя дочь Константина Меладзе Лия от первого брака с Яной Сумм покинула Украину. Теперь начинающая певица живет в Италии.

Лия Меладзе. Фото: соцсети

Об этом она рассказала сама в личном блоге. Составляет ли молодая артистка компанию своей мачехе неизвестно. Но ранее она говорила, что не общается с Верой Брежневой.

Лия поведала, что в Европу ее отправили отец и мама и пока возвращаться не разрешают, хотя она готова это сделать в любой момент.

«Как только мне позволят мои родители, в ту же минуту я вернусь. Мы все хотим быть вместе как можно быстрее. Я рвалась в Киев одна из первых, но понимаю, что пока рано», — сказала дочь Константина Меладзе.

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