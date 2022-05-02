Растет копией отца: как выглядит и чем занимается внебрачный сын-мулат Михаила Евдокимова

Даниилу Белову исполнится 18 лет в этом году.

Заслуженный артист России Михаил Евдокимов погиб почти 17 лет назад. Помимо жены и детей у него осталась любовница Инна Белова с младенцем на руках. Внебрачного ребенка при жизни юморист признал и очень радовался, что стал отцом. Однако, не дожил до первого дня рождения сынишки буквально несколько дней.

Даниилу Белову в этом году исполнится уже 18 лет. Он растет смуглой копией своего знаменитого отца. Его мать, модель Инна Белова, не так давно вышла замуж и родила еще одного сына, так что наследник от Евдокимова живет в новой семье. Юноша мечтает стать военным, сообщает сайт «Дни.ru».

А вот сын другой внебрачной звезды, земляка Евдокимова Валерия Золотухина Иван тоже растет копией своего знаменитого отца. И пошел по его стопам. Сейчас он является студентом первого курса Театральной школы Олега Табакова.

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