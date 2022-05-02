«Похудела и прическа молодит!»: как выглядит Гузеева после спокойного отдыха в Болгарии

Звезда имеет недвижимость за границей и регулярно проводит здесь свой отпуск.

Лариса Гузеева уже давно приобрела квадратные метры в Болгарии и периодически наведывается в свои апартаменты, чтобы отдохнуть. Однако в этом году ее отъезд вызвал ажиотаж.

Это немало разозлило ведущую, о чем она тут же сообщила своим поклонникам в личном блоге. Ей пришлось объяснять людям, что она никуда не «сбежала», а просто решила восстановиться во время каникул шоу «Давай поженимся!» Кроме того, после перенесенного коронавируса это будет совсем не лишним, считает Лариса Гузеева.

После выложенных в Сеть кадров с побережья Черного моря, фолловеры убедились, что их любимице отдых действительно пошел на пользу. Знаменитость постройнела и выглядела свежо.

«Похудела и прическа молодит!», «Само очарование!», «Как девочка!» — восхитилась публика.

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