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Ох, красота! От какой женской обуви у мужчин просто слюнки текут, назвал Васильев

Пользуясь этим секретом, каждая девушка и дама может стать настоящей королевой лета.

Ох, красота! От какой женской обуви у мужчин просто слюнки текут, назвал Васильев
Александр Васильев. Фото: Global Look Press

Эксперт моды Александр Васильев во время эфира на YouTube-канале Formulamodis рассказал, какая обувь на женщинах манит мужчин, как магнит. Оказывается, сильная половина человечества не может спокойно дышать, когда видит туфли или сандалии с завязками на щиколотках.

Прямой эфир с Александром Васильевым. Стоп-кадр: YouTube-канал Formulamodis

«Завязки – это символ рабыни. Это мечта мужчины, она сопротивляться не будет, ее ноги связаны, «она моя» — прокомментировал Васильев.

Ведущий также заметил, что мужчин привлекает не только сама обувь, но и педикюр. Открытую обувь без него вообще не стоит носить.

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