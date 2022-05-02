«Хотелось выйти из зоны комфорта»: финалистка «Маски» Алсу объяснила, как выбирала костюм

Никто из членов жюри третьего сезона шоу «Маска» не ожидал, что в костюме Пчелы скрывается Алсу. Надо было видеть их лица, когда в финале жужелица сняла свою амуницию и показала истинное лицо.

Алсу позже призналась, что очень давно хотела поучаствовать в «Маске». И, наконец, возможность ей подвернулась. Как она выбирала костюм, она рассказала в интервью «СтарХиту».

«Были предложены несколько разных эскизов, я сразу ничего не выбрала, взяла время подумать. А потом увидела ее. Поведение и игривость пришли сами собой, легли на голос», — поведала звезда.

По первоначальному замыслу, Пчела должна была разговаривать низким голосом. Но тогда бы веселья у нее не получилось, считает Алсу. И ей удалось «выпросить» высокий тембр, что позволило ей хохотать и флиртовать.