Новости шоу-бизнеса: Барских оскорбил российских звезд, Киркоров признался в романе со Стоцкой, билеты на Галкина больше не продаются

Какие новости стали главными на сайте Teleprogramma.pro в первый майский день.

Филипп Киркоров подтвердил, что сын Анастасии Стоцкой похож на него. Музыкант разоткровенничался, что между ними был настоящий роман, забыть о котором спустя почти 20 лет он не в силах. Об этом и не только — наш дайджест новостей за 1 мая.

Макс Барских оскорбил российских звезд

Украинский музыкант Макс Барских вновь взялся за старое. Он дал большое интервью, в котором опять прошелся по россиянам, на этот раз уделив внимание звездам. Он назвал трусливыми ублюдками тех, кто выступил в поддержку своей страны.

Собчак высмеяла Бузову

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» посмеялась над телеведущей и певицей Ольгой Бузовой, которая посетила юбилейный вечер, посвященный 55-летию музыканта Филиппа Киркорова. Журналистка оценила видео с певицей, которая записывала для подписчиков видео.

«Со стороны Ольга Бузова, записывающая сториз, выглядит как человек, разговаривающий с зеркальцем», — написала Собчак.

Киркоров признался в отношениях со Стоцкой

«Вся общественность судила очень активно, что сын Насти очень похож на меня», — заявил Филипп Киркоров на «Маске», когда ждал появления своей экс-фаворитки Анастасии Стоцкой.

Он признался, что между ним и рыжей избранницей была не просто дружба: «У нас была любовь, серьезная. И, может быть, она специально избрала этот огонь, намекнув мне на наше прошлое, которое было незабываемо».

Билеты на Галкина больше не продаются

Телеведущий Максим Галкин, скрывшийся в Израиле, смог продать все билеты на свои израильские концерты. Согласно данным на концертном сайте, свободных квитков больше нет. И это при том, что шоумен объявлял о трех дополнительных концертах, так как возник ажиотаж.

Туктамышева покинула страну

Фигуристка Елизавета Туктамышева покинула Россию. Она не стала скрывать, куда улетела, и рассекретила свое местонахождение в соцсети. Оказалось, девушка пребывает сейчас в Ереване.

Рогозин заявил Джоли, что разочаровался к ней

Анджелина Джоли посетила украинский Львов. Визит оскароносной актрисы прогремел на весь Интернет, российские звезды стали высказывать свое мнение. Не смог промолчать глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он посвятил Анджелине целое стихотворение и признался, что разочаровался в ней.

Как выглядит мать покойной Жанны Фриске

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья поздравила маму Ольгу Копылову с днем рождения. Ей исполнился 71 год Как сейчас выгляди родительница, пережившая родную дочь, она показала в Сети.

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