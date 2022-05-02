Дело было в лифте: Каролина Севастьянова показала эффектное декольте под кожаным жакетом

Гимнастка Каролина Севастьянова любит общаться с подписчиками, рассказывая о своих секретах красоты, увлечениях и нарядах. Регулярно чемпионка показывает и свои аутфиты. И на этот раз запечатлелась в лифте, демонстрируя не только образ, но и эффектное декольте, которое прячет под кожаным жакетом.

Напомним, Каролина Севастьянова недавно принимала участие в шоу «Звезды в Африке», Гимнастка появилась в лагере и произвела настоящий фурор среди мужской половины голодающих.

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