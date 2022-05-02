«Выдал так выдал!»: Рудковская – о Киркорове, защитившем Галкина и Пугачеву

Филипп Киркоров в своем микроблоге записал видео, в котором раскритиковал травлю звезд за их позицию, а также защитил Максима Галкина и Аллу Пугачеву после унижения, случившегося совсем недавно на всю страну.

Его слова очень быстро разнеслись в Сети, и в числе первых на них отреагировала Яна Рудковская. Они с Филиппом Киркоровым давно и тесно дружат, и продюсер не смогла промолчать, воскликнув, что певец продолжил удивлять.

«Выдал, так выдал! А друг ведь познается в беде! Надеюсь, ни у кого не будет в будущем вопросов, почему Филиппа так уважают и любят, и я надеюсь, все-таки… оценят его слова и некоторые прислушаются к его месседжу», — написала после этого Рудковская.

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