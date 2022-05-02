Не вернули до сих пор: в Венской опере объяснили, почему имя Анны Нетребко убрали с афиш

Оскандалившаяся певица давно проживает в Австрии и работала до недавних пор в крупнейшем оперном театре страны.

Оперная дива из России Анна Нетребко давно обосновалась в Австрии, получила гражданство, устроилась работать в Венскую оперу. Но после событий на Украине ее молчание расценили пророссийски и отказались от сотрудничества многие мировые оперные сцены. Однако, в «родной Венской опере» не спешили отменять.

Как бы то ни было, имя Анны Нетребко убрали из афиш и в Венском оперном театре. И только когда дива высказалась о происходящем, приняв сторону Запада, возобновили сотрудничество. А на днях в Венском оперном объяснили, почему убрали имя Нетребко из театра, притом что у нее еще действует контракт на постановку новой версии оперы «Аида».

Как признался сайту OperaWire генеральный директор Венской государственной оперы Богдан Рошич, имя оперной дивы убрали, когда ситуация «была слишком запутанной». Сам он выступает против запрета Нетребко на сцене.

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