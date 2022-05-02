«Встал за своих»: Собчак ответила прервавшему длительное молчание Киркорову

Филипп Киркоров, отпраздновав свой 55-летний юбилей, выдохнув и осмотревшись, прервал свое молчание о происходящем вокруг. Артист записал видеообращение, в котором призвал не клеймить звезд, которые имеют иную точку зрения, а также встал на защиту униженных Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

Страстную речь Киркорова оценили многие. Одной из первых отреагировала Ксения Собчак. Она написала в адрес Филиппа Бедросовича обращение.

«Мы не обсуждали с тобой политику в последнее время, потому что она ссорит. А сегодня я увидела твое видео и очень обрадовалась. Спасибо тебе за него, за эту жесткость, за прямоту, за искренность, за то, что назвал вещи своими именами и встал за своих. Спасибо за защиту Максима, которого совершенно несправедливо мочат за его позицию и отъезд», — написала журналистка в своем микроблоге.

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