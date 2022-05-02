Время для себя: Юлия Михалкова в купальнике с вырезами подразнила точеной фигуркой

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова первый майский день провела с пользой для себя. Она как следует отдохнула, отправившись в СПА. Кадрами оттуда она поделилась в своем микроблоге.

Михалкова регулярно старается уделять время себе любимой, чтобы как следует отдохнуть и побыть наедине с собой. И на этот раз снова отправилась в любимое место для релаксации. Перед тем как погрузиться в джакузи, красотка запечатлела себя на видеоселфи, которое показала в микроблоге.

Актриса предстала перед камерой в черном купальнике фасона монокини. Его оригинальный крой с разрезами красиво подчеркнул точеную фигурку Михалковой, и она с удовольствием подразнила ею своих зрителей.

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