«Женился на Пугачевой, потому что искал авантаж»: Кушанашвили высказался об униженном Галкине

Журналист подчеркнул, что не открещивается от своих друзей.

На днях Максим Галкин стал центральным персонажем в новостной повестке. Потому что Маргарита Симоньян прошлась по его ориентации, назвав гомосексуалистом, прикрывающимся браком с «пожилой женщиной». Вслед за ней в телеведущего не плюнул только ленивый.

Журналист Отар Кушанашвили не смог промолчать. В новом выпуске своей передачи «Каково?!» на YouTube блогер разразился гневом.

«Максим Галкин мне друг, и я не открещиваюсь от своих друзей», — предупредил журналист. И выступил с защитой: «Гомосексуалист Галкин или нет, женился ли он на Алле Пугачевой, певице номер один, как говорят в Сочи, потому что искал профит или авантаж в этой «сделке века», — это не ваше собачье дело».

Кушанашвили объяснил свою ярость в этом вопросе: «Когда люди говорят про совесть, и упрекают лучшего парня страны по имени Максим Галкин, что же вы хотите? Чтобы я заткнул ротовую полость? Привел ее в нейтральное положение? Он – один из лучших парней, которых я видел. И я дружу с семьей Галкиных».

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