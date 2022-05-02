Алсу – о реакции мужа на свое участие в «Маске»: «Возникало много вопросов, где жена пропадает по ночам»

Грандиозный суперфинал шоу «Маска» состоялся в первый майский день в «Крокус Сити Холле». За победу на проекте боролись четыре финалиста – Пчела, Монстрик, Анубис и Дракон.

Первой разоблачили любимую жужелицу Филиппа Киркорова. Перед тем, как снять маску с Пчелы, в которой на протяжении проекта жюри слышались то Надежда Ангарская, то Лада Дэнс, артистка предупредила Филипп Киркорова, что ему будет стыдно за свое поведение.

И оказалась права – музыкант действительно готов был сквозь землю провалиться, потому что в костюме все это время была певица Алсу, мать троих детей, которая давно замужем.

Певица Алсу после разоблачения призналась, что ее муж, бизнесмен Ян Абрамов, был в курсе ее участия в проекте. И был не против этого, а поддерживал жену.

«Я старалась максимально долго все от него держать в секрете. Но, так как у меня был очень насыщенный съемочный график в проекте, в какой-то момент пришлось сознаться, — возникало уже слишком много вопросов, где жена пропадает по ночам. Когда рассказала Яну, кто я, как там себя веду, он был рад, успокоился. И даже иногда участвовал в выборе композиций и давал советы» — рассказала звезда «СтарХиту».

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