Кольцо с огромным бриллиантом: экс-«татушка» Лена Катина объявила, что выходит замуж за долларового миллионера

Экс-солистка группы «Тату», рыжеволосая Лена Катина готовится ко второй в своей жизни свадьбе.

37-летняя певица уже несколько месяцев находится в романтических отношениях с долларовым миллионером Дмитрием Спиридоновым. Возлюбленный сделал Лене Катиной предложение, надев на безымянный палец кольцо с огромным бриллиантом.

Фото, на котором прекрасно видно украшение, Лена Катина поделилась в микроблоге.

«Хочу поделиться с вами радостью! Вчера мне сделали предложение, крайне неожиданно. И да, я сказала: «Да!». Люблю тебя, Дмитрий Спиридонов. Я с тобой очень счастлива!» — написала под снимком Лена Катина.

Напомним, ранее Лена Катина состояла в браке со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. У пары есть сын Александр, которому сейчас семь лет.

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