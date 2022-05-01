«Грешки есть у каждого»: Филипп Киркоров выступил в защиту сбежавших в Израиль Максима Галкина и Аллы Пугачевой

В своей речи Филипп Киркоров назвал бывшую жену и ее нынешнего мужа своими коллегами.

Поп-король Филипп Киркоров, отпраздновав свой юбилей, решил высказаться на горячую тему. В микроблоге певец записал видеообращение, которым поддержал Максим Галкина и Аллу Пугачеву после слов о них известной журналистки Маргариты Симоньян.

«Все чаще я обращаю внимание на возрастающую внутреннюю агрессию друг к другу. Вы только вдумайтесь, именно этого хотят наши западные «партнеры», — сказал Филипп Киркоров. — И когда я вижу клеймение людей не совсем согласных, травлю людей с другими взглядами Мне становится горько. Вы, охотники на ведьм, такими методами вы становитесь похожими на тех, с кем боритесь».

Филипп Киркоров сделал акцент на том, что всем нужно стать хотя бы немного добрее, и тогда жить станет легче.

«Маргарита Симоньян в одном из телевизионных шоу очень нелицеприятно высказалась в адрес моих коллег – Максим Галкина и Аллы Пугачевой. Для чего? Грешки есть у каждого, мы не святые. Если каждый человек в нашей стране задумывается об этом, то и нам станет жить хоть на чуточку легче», — уверен Филипп Киркоров.

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