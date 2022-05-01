«У меня были слезы»: в суперфинале шоу «Маска» разоблачили Монстрика

В это воскресенье, первого мая, в эфир НТВ вышел суперфинал третьего сезона шоу «Маска».

Четыре участника, оказавшиеся в суперфинале боролись за победу. Четвертое место заняла Пчела, под маской которой оказалась певица Алсу.

Следующим, кого разоблачили, стал Монстрик. Члены жюри в один голос заявили, что это Алексей Воробьев. И оказались правы. Самый искрометный участник, фактически стендапер, покорил детскую аудиторию шоу «Маска».

Детвора, находившаяся в зале Крокус Сити Холла, где проходил суперфинал, отчаянно протестовала против разоблачения Монстрика.

Но тем не менее, по решению жюри, именно он стал бронзовым призером третьего сезона шоу «Маска».

«Хочу сказать большое спасибо этому парню, — обратился к своей Маске Алексей Вооробьев. — Он подарил людям столько радости. У меня были слезы на глазах от того, сколько зрителей в зале поддерживают это волосатое чудовище. Спасибо вам огромное, правда. Для меня это очень ценно. Ценнее любой победы».

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