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«У меня были слезы»: в суперфинале шоу «Маска» разоблачили Монстрика

Определился бронзовый призер третьего сезона самого охраняемого проекта НТВ.

«У меня были слезы»: в суперфинале шоу «Маска» разоблачили Монстрика
Монстрик на шоу «Маска». Фото: PR НТВ

В это воскресенье, первого мая, в эфир НТВ вышел суперфинал третьего сезона шоу «Маска».

Четыре участника, оказавшиеся в суперфинале боролись за победу. Четвертое место заняла Пчела, под маской которой оказалась певица Алсу.

Следующим, кого разоблачили, стал Монстрик. Члены жюри в один голос заявили, что это Алексей Воробьев. И оказались правы. Самый искрометный участник, фактически стендапер, покорил детскую аудиторию шоу «Маска».

Детвора, находившаяся в зале Крокус Сити Холла, где проходил суперфинал, отчаянно протестовала против разоблачения Монстрика.

Но тем не менее, по решению жюри, именно он стал бронзовым призером третьего сезона шоу «Маска».

Алексей Воробьев – Монстрик на шоу «Маска»
Алексей Воробьев – Монстрик на шоу «Маска». Фото: кадр программы

«Хочу сказать большое спасибо этому парню, — обратился к своей Маске Алексей Вооробьев. — Он подарил людям столько радости. У меня были слезы на глазах от того, сколько зрителей в зале поддерживают это волосатое чудовище. Спасибо вам огромное, правда. Для меня это очень ценно. Ценнее любой победы».

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