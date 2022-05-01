Какая красавица: младшая дочь Стриженовой предстала в пальто песочного оттенка и черной бейсболке

Александра Стриженова в стильном образе отправилась на прогулку по майской Москве.

Младшая дочь известной телеведущей Екатерины Стриженовой унаследовала от своей звездной мамы не только красоту.

Александра Стриженова, очевидно, обладает чувством стиля и вкуса, которые присущи Екатерине Стриженовой.

Наследница известного семейства довольно часто демонстрирует в микроблоге стильные аутфиты.

На этот раз Александра Стриженова показала, какой лук выбрала для майской прогулки по Москве.

Александра Стриженова поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала за столиком открытого кафе.

Девушка облачена в пальто теплого песочного оттенка и черную бейсболку. Поверх пальто она повязала черный полувер.

«Солнечное воскресенье», — подписала нежный кадр Александра Стриженова.

Поклонники тут же осыпали девушку комплиментами, заявив, что она – непревзойденная красавица.

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