«Любовь спасет мир»: Рудова в топе из тонкой ткани засветила свои «прелести»

Наталья Рудова – одна из самых красивых актрис современности. Блондинка тщательно следит за своей фигурой, любит спорт и придерживается определенного питания. Именно поэтому, по мнению фанатов, в свои 38 она выглядит сногсшибательно.

На этот раз актриса опубликовала в своем телеграм-канале снимок, на котором позировала в кроп-топе из тонкой ткани, через которую фолловеры легко рассмотрели все прелести звездной блондинки.

«Только любовь спасет этот мир», — поразмышляла Рудова.

Напомним, ранее Наталья показала, как выглядит без фотошопа и грима. Актриса опубликовала снимок, который сделала, как только вышла из кабинета косметолога, чем привела в восторг своих подписчиков.

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