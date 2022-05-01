Как преобразить зеркало
Видео
Как выбрать модный брючный костюм
Видео

«Любовь спасет мир»: Рудова в топе из тонкой ткани засветила свои «прелести»

Кадром актриса поделилась в своем телеграм-канале.

«Любовь спасет мир»: Рудова в топе из тонкой ткани засветила свои «прелести»
Наталья Рудова. Фото: соцсети

Наталья Рудова – одна из самых красивых актрис современности. Блондинка тщательно следит за своей фигурой, любит спорт и придерживается определенного питания. Именно поэтому, по мнению фанатов, в свои 38 она выглядит сногсшибательно.

На этот раз актриса опубликовала в своем телеграм-канале снимок, на котором позировала в кроп-топе из тонкой ткани, через которую фолловеры легко рассмотрели все прелести звездной блондинки.

Наталья Рудова
Наталья Рудова. Фото: t.me/rudovanatalove

«Только любовь спасет этот мир», — поразмышляла Рудова.

Напомним, ранее Наталья показала, как выглядит без фотошопа и грима. Актриса опубликовала снимок, который сделала, как только вышла из кабинета косметолога, чем привела в восторг своих подписчиков.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

Наталья РудоваНаталья Рудова последние новостиновости goоgleРудова