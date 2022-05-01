Пережила родную дочь: как сейчас выглядит мама покойной певицы Жанны Фриске, которой уже 71 год

Первого мая свой день рождения отмечает мама ныне покойной певицы Жанны Фриске. Ольге Копыловой исполнился 71 год.

В честь этой даты младшая сестра Жанны Фриске Наталья поделилась в микроблоге снимком мамы.

В кадре Ольга Копылова предстала в ресторане с букетом цветов в руках. Мама Жанны Фриске облачена в белый наряд, а на ее лице застыла грустная улыбка.

«Моя любимая мамочка, с твоим новым годом. Я тебя очень люблю, хочу тебе пожелать, моя любимая, будь здоровой и живи, пожалуйста, долго-долго. А мы с Луной будем делать все, чтобы ты была счастлива. С днем рождения, родная. И спасибо тебе за все», — написала под фото Наталья Фриске.

Напомним, младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья меньше месяца назад впервые стала мамой. Она родила дочку, которую назвала Луной.

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