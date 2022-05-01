«Шикарная»: Лопырева в белой майке едва уместила свое «богатство» в кадр

Снимком блондинка поделилась в своих соцсетях.

Модель Виктория Лопырева предпочитает находится в жарких странах. Ее выбор пал на Дубай. Там блондинка проводит большую часть своего времени, периодически приезжая в Россию.

В своем инстаграме Виктория часто делится с фанатами кадрами из теплой страны. На этот раз она позировала в белой майке с внушительным декольте, едва уместив свои формы в кадр.

«Какая красота! Прелестная Вика! Вау! Огонь! Шикарная как всегда!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Виктория Лопырева замужем за Игорем Булатовым, который в прошлом году занял кресло чиновника в Республике Коми.

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