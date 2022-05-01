«Необычно»: Анна Седокова обтянулась в латекс, показав все прелести точеной фигуры

Кадром артистка поделилась в своей соцсети.

Анна Седокова вышла замуж в третий раз осенью 2020-го. Ее избранником стал молодой баскетболист Янис Тимма. Недавно семья перебралась в Майами, арендовав виллу за четыре миллиона рублей в месяц.

В своей соцсети артистка делится подробностями заокеанской жизни и собственными снимками. на этот раз Анна нарядилась в платье из латекса ярко-желтого цвета.

«Вау, как необычно! Красотка! Какая классная! Вау! Просто огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Седокова живет с молодым мужем и сыном Гектором. Две ее старшие дочери живут в США. Все трое детей певицы – от разных мужчин.

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