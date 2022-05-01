Счастье в глазах: Макеева подогрела слухи о беременности, примерив платье «размахайку»

В Сети считают, что актриса ждет ребенка.

В середине мая Анастасия Макеева и ее четвертый муж Роман Мальков отметят первую годовщину семейной жизни. С недавнего времени актрису стали подозревать в беременности. Пользователи Сети считают, что звезда театра скрывает свое «интересное положение» нарядами свободного кроя.

На этот раз Анастасия подогрела слухи, надев платье «размахайку» яркого оттенка с цветочным принтом. В таком наряде она появилась на концерте в честь дня работников скорой помощи.

«Вы беременны? Мне кажется или там виден животик?» — вопрошают фолловеры.

На этот счет Анастасия Макеева не делает никаких заявлений. Известно, что актриса держала пост, после которого сбросила 6 кг, о чем рассказывала своим фанатам в соцсетях.

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