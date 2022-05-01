Избегать ссор и конфликтов: названы два самых опасных дня мая — 2022

На поздний вечер 30 апреля пришелся пик частичного Солнечного затмения, о последствиях которого с особой опаской всегда говорят астрологи и нумерологи. Главное – пережить этот период без негатива и других последствий.

Нумеролог Фарида Красавкина назвала сложные и удачные дни мая 2022 года для серьезных дел.

«Следует обратить внимание на 1 и 10 мая: эти дни не совсем благоприятны для страны и людей – могут нести разрушительный характер, негативные вибрации. По возможности людям желательно переждать эти два дня в спокойной обстановке: не вступать в споры, конфликты, любые разбирательства и тем более не провоцировать их», — цитирует Красавкину «Комсомольская правда».

Также нумеролог посоветовала по возможности перенести дела, связанные со сделками, недвижимостью и другими важными вопросами и не планировать крупных покупок до середины июня.

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