«Ты меня разочаровала»: Рогозин выплеснул эмоции в стихах, посвятив их Джоли

Анджелина Джоли прибыла в украинский Львов. О визите голливудской актрисы в Незалежную не было ничего известно, пока она не появилась в местном кафе.

Визит оскароносной актрисы в заведение наделал много шума в соцсетях. Многие селебрити уже высказали свое мнение об этом. Не остался в стороне и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он посвятил Анджелине целое стихотворение.

«Анджелина, я на мове стихов еще не писал, но ты, подруга, меня разочаровала. Пишу тогда на привычном своем», — обратился к актрисе Рогозин.

После этого глава госкорпорации пригласил Джоли на Донбасс.

«Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас… … Красотку не обидит суровый наш солдат. В кино тебя он видел и видеть снова рад».

Напомним, ранее свое мнение о визите Анджелины на Украину высказала медиаменеджер Тина Канделаки.

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