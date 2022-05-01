Шлепают в деревенский магазин: Пугачеву в велосипедках в облипку «поймали» с сыном на сельской разбитой дороге

Шоумен Максим Галкин вместе с семьей отдыхает в Израиле. При этом все прошлое лето они с Аллой Пугачевой провели в подмосковном замке в деревне Грязь. У звездной бабушки погостила и Клава Земцова.
На личной страничке шоумена можно увидеть памятные кадры, на которых Примадонну «подловили», когда та с детьми спешила в деревенский магазин.
Артистка щегольнула в алом костюмчике с велосипедками в облипку на сельской разбитой дороге. Алла Борисовна даже приветливо помахала поклонникам, оператором видеоролика выступил муж певицы шоумен Максим Галкин.
«А ты куда собрался?» — спросил у сынишки Максим.
«Я в магазин», — ответил Гарик.
«Что будешь покупать?» — поинтересовался шоумен.
«Саморезы, ну и еще пару мелочевок», — проговорился сын Аллы.
«А ты деньги взял из своих накоплений? Мама с тобой тоже пойдет» — уточнил Галкин.
«О-о-о! Плоскогубцы, Клаве надо сейф открыть, разломаем пластмассовую стенку! Нужно еще щеколду для дверей взять», — хвастал своими покупками Гарри.
«Алла выбирает семена», — подловил жену у витрины с рассадой шоумен.
Смотрите также
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!