Как преобразить зеркало
Видео
Как выбрать модный брючный костюм
Видео

Шлепают в деревенский магазин: Пугачеву в велосипедках в облипку «поймали» с сыном на сельской разбитой дороге

Примадонна захотела прикупить семена для цветов.

Шлепают в деревенский магазин: Пугачеву в велосипедках в облипку «поймали» с сыном на сельской разбитой дороге
Алла Пугачева с сыном Гарри и внучкой Клавой. Фото: личный архив

Шоумен Максим Галкин вместе с семьей отдыхает в Израиле. При этом все прошлое лето они с Аллой Пугачевой провели в подмосковном замке в деревне Грязь. У звездной бабушки погостила и Клава Земцова.

На личной страничке шоумена можно увидеть памятные кадры, на которых Примадонну «подловили», когда та с детьми спешила в деревенский магазин.

Артистка щегольнула в алом костюмчике с велосипедками в облипку на сельской разбитой дороге. Алла Борисовна даже приветливо помахала поклонникам, оператором видеоролика выступил муж певицы шоумен Максим Галкин.

Певица Алла Пугачева с сыном Гарри и внучкой Клавой
Алла Пугачева в алых велосипедках с сыном Гарри и внучкой Клавой сходила в деревенский магазин. Фото: личный архив

«А ты куда собрался?» — спросил у сынишки Максим.

«Я в магазин», — ответил Гарик.

«Что будешь покупать?» — поинтересовался шоумен.

«Саморезы, ну и еще пару мелочевок», — проговорился сын Аллы.

«А ты деньги взял из своих накоплений? Мама с тобой тоже пойдет» — уточнил Галкин.

«О-о-о! Плоскогубцы, Клаве надо сейф открыть, разломаем пластмассовую стенку! Нужно еще щеколду для дверей взять», — хвастал своими покупками Гарри.

«Алла выбирает семена», — подловил жену у витрины с рассадой шоумен.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!

Тэги

Алла ПугачеваЛиза ГалкинаМаксим ГалкинНовости google