Шлепают в деревенский магазин: Пугачеву в велосипедках в облипку «поймали» с сыном на сельской разбитой дороге

Шоумен Максим Галкин вместе с семьей отдыхает в Израиле. При этом все прошлое лето они с Аллой Пугачевой провели в подмосковном замке в деревне Грязь. У звездной бабушки погостила и Клава Земцова.

На личной страничке шоумена можно увидеть памятные кадры, на которых Примадонну «подловили», когда та с детьми спешила в деревенский магазин.

Артистка щегольнула в алом костюмчике с велосипедками в облипку на сельской разбитой дороге. Алла Борисовна даже приветливо помахала поклонникам, оператором видеоролика выступил муж певицы шоумен Максим Галкин.

«А ты куда собрался?» — спросил у сынишки Максим. «Я в магазин», — ответил Гарик. «Что будешь покупать?» — поинтересовался шоумен. «Саморезы, ну и еще пару мелочевок», — проговорился сын Аллы. «А ты деньги взял из своих накоплений? Мама с тобой тоже пойдет» — уточнил Галкин. «О-о-о! Плоскогубцы, Клаве надо сейф открыть, разломаем пластмассовую стенку! Нужно еще щеколду для дверей взять», — хвастал своими покупками Гарри. «Алла выбирает семена», — подловил жену у витрины с рассадой шоумен.

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