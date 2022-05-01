Вечеринка на 500 человек, плащ за полмиллиона долларов: как Киркоров отметил юбилей

Накануне, 30 апреля, Филипп Киркоров отметил свой юбилей. Поп-королю российской эстрады исполнилось 55 лет. Такую дату артист решил отметить с широким размахов. Сначала новой шоу-программой в Кремлевском дворце, а затем вечеринкой в одном из фешенебельных ресторанов Москвы.

На закрытом мероприятии по приглашению Киркорова собрались 500 гостей – друзья, коллеги и самые близкие. Все они стали свидетелями показа мод – на подиуме появились модели в лучших и самых эффектных нарядах поп-короля разных лет. Ведущим шоу стал сам Киркоров, рассказывая о своих нарядах всем собравшимся, он обратил внимание на плащ за 540 тысяч долларов.

Добавим, на вечеринке отметились Григорий Лепс, Ксения Собчак, Егор Крид, Владимир Винокур, Любовь Успенская, Ольга Бузова, Алексей Воробьев, Игорь Крутой и многие другие.

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