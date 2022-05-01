Пугачева в коротком платьице с прозрачной юбкой из шифона придумала, как мгновенно сузить талию

Алла Пугачева знает толк в женственности: так в саду с мужем певица щегольнула в оригинальном мини-платье с декольте лодочкой и рукавами три четверти. Изюминкой образа стала прозрачная шифоновая юбка в пол. Так, жена Максима Галкина сверкнула стройными ножками и умело скорректировала фигуру. Отдав предпочтение платью с таким необычным фасоном в балетном стиле, показала, как мгновенно сузить талию.

«Дерзкий образ в черном монохроме, в экстремальном мини, прикрытым юбкой из сетки. Что сразу бросается в глаза — это горизонтальные линии, на которых выстроен весь образ. Первая горизонталь начинается с зоны декольте, что, кстати, раздвинуло визуально плечевой пояс, сузив при этом талию, добавив женственности, а в сочетании с пышной верхней юбкой, приблизило силуэт к форме песочные часы», — уточнила стилист.

Модный эксперт также уточнила, что следующую горизонталь создают рукава, митенки, длина мини и подол верхней юбки. И весь силуэт мог бы быть визуально изрезан, если бы не был уравновешен вертикалями, которые акцентируют на себе внимание, а именно: просвечивающие ноги, волосы и украшение на шее. Этот аксессуар увязывает своей формой всю идею и геометрию образа. Украшение — это настоящее ДНК данного образа, его матрица. Туфли поддержали женственность, а митенки дерзость.

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