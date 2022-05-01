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«Всегда старалась»: Нинидзе намекнула на расставание с Виторганом

Актриса публикует грустные посты в соцсетях.

«Всегда старалась»: Нинидзе намекнула на расставание с Виторганом
Нино Нинидзе. Фото: соцсети

Фанаты пары Нино Нинидзе и Максима Виторгана в последнее время пугают публикации актрисы в соцсетях. Некоторые подозревают, что влюбленные поставили точку в отношениях, уж очень грустные сообщения публикует актриса.

Максим Виторган
Максим Виторган. Фото: соцсети

 «Я всегда старалась жить  «сквозь», стараясь отдавать, греть и очень любить… иногда было совсем нелегко, ох, как нелегко… но я была очень смелой и непоколебимой в своем пути!» — написала Нинидзе в соцсетях.

Фолловеры поддержали свою любимицу.

«Берегите себя! Вы прекрасны!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Максим Виторган уехал в Израиль. 49-летнего актера заметили прогуливающимся по набережной. Также он отметился в одном из ресторанов в компании детей от первого брака.

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