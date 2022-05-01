К «папе» на юбилей? Стоцкая привела к Киркорову своих похожих на него детей

Певица Анастасия Стоцкая стала желанной гостьей на юбилейном концерте Филиппа Киркорова. К тому же, она привела своих двоих так похожих на Киркорова детей к юбиляру. Все вместе они зашли к нему в гримерку, провели время и успели сделать фото на память.

Киркоров накануне признал, что сын 10-летний сын Стоцкой Саша на самом деле очень на него похож. И рассказал, что между ним и певицей со времена сотрудничества была настоящая любовь.

Сама певица неоднократно отрицала, что ее сын и дочка Вера – не от Киркорова. Отцом ребят, мол, является ее бывший муж-армянин Сергей Абгарян. Они познакомились в Объединенных Арабских Эмиратах, поженились, стали родителями. Но в 2019 году их брак распался.

Певица долго скрывала новость о разводе, но лишь недавно смогла сообщить это всем. Сейчас она в отношениях с коллегой по сцене моложе себя Александром Казьминым.

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