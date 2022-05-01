«Без фильтров»: 38-летняя Рудова показала, как выглядит на самом деле

Одна из самых привлекательных актрис современности Наталья Рудова активно ведет свои соцсети. На этот раз она решила показать фанатам, как выглядит на самом деле. Вернувшись из кабинета косметолога блондинка запечатлела себя на камеру, не используя разные хитрости при обработке фото.

«Без фильтров, без фотошопа, после косметолога…», — написала Рудова.

Напомним, ранее Рудова показывала кадры со съемочной площадки, где ее партнером является Дмитрий Нагиев. Звезда тепло отзывалась о работе с прославленным артистом. А ранее 38-летняя актриса призналась, что ее график расписан буквально по минутам и ближайший отпуск состоится только ближе к новому году.

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