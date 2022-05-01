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«Без фильтров»: 38-летняя Рудова показала, как выглядит на самом деле

Снимком актриса поделилась в соцсети.

«Без фильтров»: 38-летняя Рудова показала, как выглядит на самом деле
Наталья Рудова. Фото: соцсети

Одна из самых привлекательных актрис современности Наталья Рудова активно ведет свои соцсети. На этот раз она решила показать фанатам, как выглядит на самом деле. Вернувшись из кабинета косметолога блондинка запечатлела себя на камеру, не используя разные хитрости при обработке фото.

Наталья Рудова
Наталья Рудова. Фото: t.me/rudovanatalove

«Без фильтров, без фотошопа, после косметолога…», — написала Рудова.

Напомним, ранее Рудова показывала кадры со съемочной площадки, где ее партнером является Дмитрий Нагиев. Звезда тепло отзывалась о работе с прославленным артистом. А ранее 38-летняя актриса призналась, что ее график расписан буквально по минутам и ближайший отпуск состоится только ближе к новому году.

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