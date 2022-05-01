«Время диктует экономию»: Киркоров признался, что пошел на вынужденный шаг

Филипп Киркоров отметил свой юбилей. 30 апреля поп-королю российской эстрады исполнилось 55 лет. по этому случаю он устроил концерт в Кремлевском дворце, а после принимал поздравления от коллег и друзей.

Перед начало шоу Филипп Бедросович признался, что пошел на вынужденный шаг. Он сократил работников, чтобы сэкономить деньги.

«Я сократил огромную команду, остались всего четыре человека. Время диктует экономию», — цитирует Киркорова NEWS.ru.

Напомним, в честь юбилея Киркоров запланировал ряд концертов в регионах страны. Всероссийский гастрольный тур растянется буквально на два года. По планам, шоу «55. Gold the greatest hits», в рамках которого состоятся 106 концертов, будет проходить до конца 2023 года.

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