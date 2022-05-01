«США побеждает в вопросах PR»: Юлия Меньшова оценила приезд Анджелины Джоли во Львов

По словам телеведущей и актрисы, украинские и российские телеграм-каналы проявили «поразительное единение».

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова в «Телеграм» осталась удивлена «поразительному единению» украинских и российских телеграм-каналов в освещении приезда киноактрисы Анджелины Джоли во Львов.

«Прямо наглядная демонстрация того, как США побеждает в вопросах PR». Юлия Меньшова

Кроме того, Юлия Меньшова привела цитату Владимира Ленина. «Из всех искусств для нас важнейшим является кино», — сказал еще сто лет назад В.И. Ленин. И ведь не ошибался. До сих пор — верно», — заметила Юлия Меньшова.

Напомним, что звезда Голливуда Анджелина Джоли посетила украинский Львов, чтобы обсудить вопросы беженцев. При этом в России удивились, почему за последние восемь лет она ни разу не была в ДНР и ЛНР.

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