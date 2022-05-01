Кони и коровы: уехавшая в США Малькова показала, как проходят ее будни

За океан многодетная мама с тремя детьми перебралась в середине марта.

Бывшая жена нынешнего мужа Анастасии Макеевой – Светлана Малькова жила в Словении. В середине марта многодетная мама удивила многих своих фанатов. Она с тремя детьми уехала в США.

Художница решила жить в Сиэтле, где планирует открыть школу рисования и выйти замуж. В своих соцсетях Светлана показала, что находится за городом, в месте больше всего напоминающем ферму. Там пасутся кони и коровы, гуляют куры.

Напомним, ранее в Сети обсуждали то, что Малькова с детьми попала в секту. Такую версию озвучивал и ее бывший муж Роман Мальков. Бизнесмен утверждает, что экс-супруга запрещает ему общаться с детьми.

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